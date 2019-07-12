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Суд в Італії засудив нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення

П'ятниця, 12 липня 2019, 16:37
Суд в Італії засудив нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення
Радіо Свобода

Суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Громадське.

Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Це навіть більше, ніж просила прокуратура (17 років).

 
Nataliya Kudryk

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.Захист відкидає ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи, які лунали після арешту Марківа.

Марків вранці 12 липня виступив із останнім словом, сказавши, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

У суді були присутні кілька десятків українців, зокрема представників діаспори та посадовців, народних депутатів, а також мама Віталія.

Нагадаємо:

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
  • Військовий відкидав обвинувачення і заперечив свою причетність до смерті Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.
  • Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента.

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