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Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам заключения

Пятница, 12 июля 2019, 16:37
Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам заключения
Радио Свобода

Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Громадське.

Маркива приговорили к 24 годам заключения. Это даже больше, чем просила прокуратура (17 лет).

 
Nataliya Kudryk

Прокуроры считают гибель Рокелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, звучавшие после ареста Маркива.

Маркив утром 12 июля выступил с последним словом, сказав, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

В суде присутствовали несколько десятков украинцев, в частности представителей диаспоры и должностных лиц, народных депутатов, а также мама Виталия.

Напомним:

  • Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
  • Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
  • Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.

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