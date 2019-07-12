Супрун розкритикувала закон про кастрацію: порушує права і шкодить жертвам

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що ухвалений Верховною Радою закон про протидію сексуальному насильству над дітьми порушує права людей.

Про це Супрун написала на сторінці у Facebook.

"Депутати всіх фракцій проголосували за законопроект №6449, який передбачає примусову хімічну кастрацію для тих, хто вчинив злочин сексуального характеру щодо неповнолітніх. Це означає, що Україна стане першою державою у світі, яка перетворить лікування на покарання", – зазначила в.о. міністра.

Вона пояснила, що педофілія дійсно є психічною хворобою, яку лікують хімічною кастрацією, "але лише в комплексі з іншими методами лікування".

Супрун наголосила, що не всі, хто вчиняють насильство над дітьми, мають психічну хворобу, а "дослідження свідчать, що лише половина таких злочинів скоєні педофілами".

Чиновниця каже, що використання хімічної кастрації як покарання і без згоди є грубим порушенням прав людини, передбачених Конституцією України та міжнародними конвенціями.

"Якщо цей закон вступить в силу, Україна матиме позови до Європейського суду з прав людини. А відтак, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсації ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини", – додала Супрун.

Вона також негативно відреагувала на запровадження відкритих реєстрів засуджених за насильство, стверджуючи, що вони можуть нашкодити жертвам.

"Велика частина випадків сексуального насильства стається в сім’ях… Американський досвід свідчить, що матері відмовляються повідомляти про злочини через публічність. Вони бояться, що їхній чоловік чи коханець, який ґвалтує дитину, потрапить до реєстру. Через це злочинці залишаються непокараними", – пояснитла в.о. міністра.

Супрун каже, що лише 10% злочинів скоюються незнайомими жертві злочинцями.

Вона вважає закон "передвиборчою маніпуляцією" і пояснює, що у Раді було два законопроекти, але остаточно парламент проголосував за той, який запропонувала "Радикальна партія Олега Ляшка", а не за розроблений експертами.

"Сподіваюся, що президент не підпише цей закон. Бо лікарі не будуть здійснювати антигуманне "лікування", яке суперечить їхній професійній етиці", – підсумувала Супрун.

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