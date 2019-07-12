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Супрун раскритиковала закон о кастрации: нарушает права и вредит жертвам

Пятница, 12 июля 2019, 16:51

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что принятый Верховной Радой закон о противодействии сексуальному насилию над детьми нарушает права людей.

Об этом Супрун написала на странице в Facebook.

"Депутаты всех фракций проголосовали за законопроект №6449, который предусматривает принудительную химическую кастрацию для тех, кто совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Это означает, что Украина станет первым государством в мире, которая превратит лечение в наказание", – отметила и.о. министра.

Она объяснила, что педофилия действительно является психической болезнью, которую лечат химической кастрацией, "но только в комплексе с другими методами лечения".

Супрун подчеркнула, что не все, кто совершают насилие над детьми, имеют психическую болезнь, а "исследования показывают, что лишь половина таких преступлений совершена педофилами".

Чиновница говорит, что использование химической кастрации в качестве наказания и без согласия является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями.

"Если этот закон вступит в силу, у Украины будут иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека", – добавила Супрун.

Она также негативно отреагировала на введение открытых реестров осужденных за насилие, утверждая, что они могут навредить жертвам.

"Большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях... Американский опыт показывает, что матери отказываются сообщать о преступлениях из-да публичности. Они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр. Поэтому преступники остаются безнаказанными", – объяснила и.о. министра.

Супрун говорит, что лишь 10% преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками.

Она считает закон "предвыборной манипуляцией" и объясняет, что в Раде было два законопроекта, но окончательно парламент проголосовал за тот, который предложила "Радикальная партия Олега Ляшко", а не за разработанный экспертами.

"Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике", – подытожила Супрун.

Напомним:

  • 11 июля Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание открытого реестра педофилов и введение  принудительной химической кастрации для тех, кто совершил преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
  • На том же заседании нардепы приняли в первом чтении другой закон о педофилах, который предусматривает создание закрытого реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию.

Украинская правда

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