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Нацгвардійці посадили російський безпілотник

П'ятниця, 12 липня 2019, 17:22

Джерело: полк Нацгвардії "Азов"

Військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку "Азов" Національної гвардії на Світлодарському напрямку посадили російський безпілотник.

Пряма мова: "За оперативними каналами було отримано інформацію про підготовку чергового артилерійського нальоту, який мав коригуватися за допомогою вказаного БПЛА. Завдяки взаємодії піхотних підрозділів БТГр та спеціальних технічних засобів, після входу БПЛА противника в повітряну зону відповідальності БТГр, було здійснено його примусову посадку".

Деталі: Безпілотник "Елерон-3", призначений для розвідки та коригування вогню ствольної артилерії, з 2013 року виробляє винятково Російська Федерація у Казані.

Апарат залишився неушкодженим. З нього отримали дані телеметрії, відомості про місце старту та осіб, що його обслуговують.

 
 

Історія питання:

  • 1 березня нацгвардійці збили такий самий "Елерон" зі штатної стрілецької зброї.

Українська правда

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Теми: НацгвардіябезпілотникиРосія
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