Нацгвардейцы посадили российский беспилотник
Источник: полк Нацгвардии "Азов"
Военнослужащие батальонной тактической группы полка "Азов" Национальной гвардии на Светлодарском направлении посадили российский беспилотник.
Прямая речь: "По оперативным каналам была получена информация о подготовке очередного артиллерийского налета, который должен корректироваться с помощью указанного БПЛА. Благодаря взаимодействию пехотных подразделений БТГр и специальных технических средств, после входа БПЛА противника в воздушную зону ответственности БТГр, было осуществлено его вынужденную посадку".
Детали: Беспилотник "Элерон-3", предназначенный для разведки и корректировки огня ствольной артиллерии, с 2013 года производит исключительно Российская Федерация в Казани.
Аппарат остался невредимым. Из него получили данные телеметрии, сведения о месте старта и обслуживающих его лицах.
История вопроса:
- 1 марта нацгвардейцы сбили такой же "Элерон" из штатного стрелкового оружия.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua