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Нацгвардейцы посадили российский беспилотник

Пятница, 12 июля 2019, 17:22

Источник: полк Нацгвардии "Азов"

Военнослужащие батальонной тактической группы полка "Азов" Национальной гвардии на Светлодарском направлении посадили российский беспилотник.

Прямая речь: "По оперативным каналам была получена информация о подготовке очередного артиллерийского налета, который должен корректироваться с помощью указанного БПЛА. Благодаря взаимодействию пехотных подразделений БТГр и специальных технических средств, после входа БПЛА противника в воздушную зону ответственности БТГр, было осуществлено его вынужденную посадку".

Детали: Беспилотник "Элерон-3", предназначенный для разведки и корректировки огня ствольной артиллерии, с 2013 года производит исключительно Российская Федерация в Казани.

Аппарат остался невредимым. Из него получили данные телеметрии, сведения о месте старта и обслуживающих его лицах.

 
 

История вопроса:

  • 1 марта нацгвардейцы сбили такой же "Элерон" из штатного стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: НацгвардиябеспилотникиРосcия
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