Зеленський обурився через "прогул" міністра-кандидата, хоча той і у відпустці

Президент Володимир Зеленський висловив обурення щодо неявки міністра екології і природних ресурсів Остапа Семерака на нараду з екологічної ситуації, незважаючи на той факт, що міністр перебуває у відпустці для участі у виборчій кампанії.

Про це глава держави сказав під час наради в Кривому Розі в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сам безпосередньо знаю, що головна проблема в Україні - екологічна. І саме ця проблема зароджувалася і живе в Кривому Розі. Я хотів би сказати, що ми запросили, щоб ви зрозуміли рівень ставлення до цієї проблеми нашої команди й особисто президента, міністра екології, щоб він приїхав сюди до нас. Ми всі приїхали, він не може, і дуже добре, що нас показують камери: він не зміг, тому що у нього передвиборна кампанія", - заявив Зеленський.

Він звернувся до жителів Львівської області, щоб вони запам'ятали цей факт.

"Я думаю, що зараз я йому (Семераку) дуже "допоміг" у Львівській області", - пожартував президент.

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