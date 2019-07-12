Зеленський обурився через "прогул" міністра-кандидата, хоча той і у відпустці
Президент Володимир Зеленський висловив обурення щодо неявки міністра екології і природних ресурсів Остапа Семерака на нараду з екологічної ситуації, незважаючи на той факт, що міністр перебуває у відпустці для участі у виборчій кампанії.
Про це глава держави сказав під час наради в Кривому Розі в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я сам безпосередньо знаю, що головна проблема в Україні - екологічна. І саме ця проблема зароджувалася і живе в Кривому Розі. Я хотів би сказати, що ми запросили, щоб ви зрозуміли рівень ставлення до цієї проблеми нашої команди й особисто президента, міністра екології, щоб він приїхав сюди до нас. Ми всі приїхали, він не може, і дуже добре, що нас показують камери: він не зміг, тому що у нього передвиборна кампанія", - заявив Зеленський.
Він звернувся до жителів Львівської області, щоб вони запам'ятали цей факт.
"Я думаю, що зараз я йому (Семераку) дуже "допоміг" у Львівській області", - пожартував президент.
Нагадаємо:
- Семерак балотується на парламентських виборах 2019 року в мажоритарному виборчому окрузі №124 у Львівській області як самовисуванець.
- 2 липня міністр повідомив у Facebook, що він пішов у відпустку для участі в позачергових парламентських виборах.
- Наприкінці лютого 2014 року після Революції гідності Семерак став міністром Кабінету Міністрів в уряді Арсенія Яценюка. На виборах 2014 року Семерака було обрано народним депутатом за списком партії "Народний фронт". У квітні 2016 року обійняв посаду міністра екології та природних ресурсів у Кабінеті Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом.