Зеленский возмутился "прогулом" министра-кандидата, хотя тот и в отпуске

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение неявкой министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака на совещание по экологической ситуации, несмотря на то, что министр находится в отпуске для участия в избирательной кампании.

Об этом глава государства сказал во время совещания в Кривом Роге в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я сам непосредственно знаю, что главная проблема в Украине - экологическая. И именно эта проблема зарождалась и живет в Кривом Роге. Я хотел бы сказать, что мы пригласили, чтобы вы поняли уровень отношения к этой проблеме нашей команды и лично президента, министра экологии, чтобы он приехал сюда к нам. Мы все приехали, он не может, и очень хорошо, что нас показывают камеры: он не смог, потому что у него предвыборная кампания", - заявил Зеленский.

Он обратился к жителям Львовской области, чтобы они запомнили этот факт.

"Я думаю, что сейчас я ему (Семераку) очень "помог" во Львовской области", - пошутил президент.

Напомним: