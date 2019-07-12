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Зеленский возмутился "прогулом" министра-кандидата, хотя тот и в отпуске

Пятница, 12 июля 2019, 19:12

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение неявкой министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака на совещание по экологической ситуации, несмотря на то, что министр находится в отпуске для участия в избирательной кампании.

Об этом глава государства сказал во время совещания в Кривом Роге в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я сам непосредственно знаю, что главная проблема в Украине - экологическая. И именно эта проблема зарождалась и живет в Кривом Роге. Я хотел бы сказать, что мы пригласили, чтобы вы поняли уровень отношения к этой проблеме нашей команды и лично президента, министра экологии, чтобы он приехал сюда к нам. Мы все приехали, он не может, и очень хорошо, что нас показывают камеры: он не смог, потому что у него предвыборная кампания", - заявил Зеленский.

Он обратился к жителям Львовской области, чтобы они запомнили этот факт.

"Я думаю, что сейчас я ему (Семераку) очень "помог" во Львовской области", - пошутил президент.

Напомним:

  • Семерак баллотируется на парламентских выборах 2019 года в мажоритарном избирательном округе №124 во Львовской области как самовыдвиженец.
  • 2 июля министр сообщил в Facebook, что он ушел в отпуск для участия во внеочередных парламентских выборах.
  • В конце февраля 2014 года после Революции достоинства Семерак стал министром Кабинета министров в правительстве Арсения Яценюка. На выборах 2014 года Семерак был избран народным депутатом по списку партии "Народный фронт". В апреле 2016 года он занял пост министра экологии и природных ресурсов в Кабинете министров во главе с Владимиром Гройсманом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКабинет министровскандал
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