Зеленський доручив МЗС і ГПУ повернути засудженого в Італії нацгвардійця

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П'ятниця, 12 липня 2019, 21:05

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента. 

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою та незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До цього часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з нашим ветераном", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Зазначимо, що італійський прокурор Андреа Дзанончеллі вимагав засудити Марківа до 17 років ув’язнення. Також Марківа зобов'язали виплатити компенсацію родині загиблого.

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.

Він має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами.

Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.

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Теми: Зеленський Нацгвардія Італія МЗС Генпрокуратура


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