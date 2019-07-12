Зеленский поручил МИД и ГПУ вернуть осужденного в Италии нацгвардейца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.
"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К этому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Зеленский.
Как сообщалось, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
Маркива приговорили к 24 годам заключения. Отметим, что итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.
Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в мае 2014 года.
Он имеет двойное гражданство Украины и Италии, поэтому его судили по итальянским законам.
Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
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