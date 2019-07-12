Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за шкоду екології

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П'ятниця, 12 липня 2019, 21:39

Президент Володимир Зеленський розкритикував криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

Про це він сказав на нараді з питань екологічної ситуації в Дніпропетровській області в п'ятницю в Кривому Розі, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

"Якщо ця програма перенесена на 5 років і не узгоджена з громадянами, я хотів би вас запитати, чи можете ви розглянути якесь фінансове відшкодування криворіжцям, які постраждали протягом п'яти років, допомогти їм з лікуванням? Я думаю, що мерія може допомогти нам знайти список людей, які за ці роки, на жаль, захворіли онкологічними захворюваннями", - заявив президент.

За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тис. людей, які захворіли на онкозахворювання в тому чи іншому вигляді.

"Я дуже точно і доступно висловлююсь: ми говоримо про фінансову допомогу цим людям, у тій чи іншій сумі, в залежності від ступеня захворювань. Можливо, комусь не потрібна допомога, це забезпечені люди, але думаю, що в більшості своїй така допомога нікому б не завадила. Тому ми говоримо конкретно про список цих людей, про паспортні дані та про конкретне фінансове вибачення перед цими людьми, я саме так хотів сформулювати", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що ще в 2016-2017 роках підприємство, зокрема, мало вивести з експлуатації мартенівський цех і зупинити двохванний сталеплавильний агрегат. Він вказав, що в Офіс президента приходить величезна кількість звернень, "відеопривітань" від жителів Кривого Рогу, а на комбінат не допускають перевіряючих.

Заступник генерального директора підприємства Олександр Іванов розповів, що за 13 років після зміни власника підприємство скоротило на 48% викиди в атмосферу: з 403 тис. тонн до 208 тис. тонн, скиди зливових і стічних вод скоротилися на 80%.

"Ми вклали у виробництво близько $4,4 млрд. За цей період були виведені з експлуатації агрегати, які не відповідають українським та міжнародним нормам, введені в експлуатацію агрегати, які відповідають таким нормам. Наша головна проблема - це мартен. Якщо говорити про інші шість заходів, то це, в основному, проекти. Перенесення термінів проектів, як правило, пов'язане з тим, що гроші є, але проблема в кваліфікації підрядника, який виконує ці проекти", - пояснив він.

Іванов зазначив, що план модернізації комбінату частково відображений у міській та обласній програмі. "Можна нас обвинувачувати за те, що ми з 48 пунктів не виконали 6. Проте, ми плануємо в наступні 5 років інвестувати в виробництво $ 1,8 млрд додатково, і це будуть наші природоохоронні заходи", - зазначив він.

Зеленський відреагував на це наступним питанням: "Чому кількість ракових захворювань в Кривому Розі повинна залежати від ваших стратегічних планів? Ви ж це все робите для людей, і люди у вас там працюють".

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