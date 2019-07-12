Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за вред экологии

Президент Владимир Зеленский раскритиковал криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в срок обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе.

Об этом он сказал на совещании по вопросам экологической ситуации в Днепропетровской области в пятницу в Кривом Роге, передает "Интерфакс-Украина".

Зеленский призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

"Если эта программа перенесена на 5 лет и не согласована с гражданами, я хотел бы вас спросить, можете ли вы рассмотреть какое-то финансовое возмещение криворожцам, пострадавшим в течение пяти лет, помочь им с лечением? Я думаю, что мэрия может помочь нам найти список людей, которые за эти годы, к сожалению, заболели онкологическими заболеваниями", - заявил президент.

По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось плюс 25 тыс. человек, заболевших онкозаболеваниями в том или ином виде.

"Я очень точно и доступно выражаюсь: мы говорим о финансовой помощи этим людям, в той или иной сумме, в зависимости от степени заболевания. Возможно, кому-то не нужна помощь, это обеспеченные люди, но думаю, что в большинстве своем такая помощь никому бы не помешала. Поэтому мы говорим конкретно о списке этих людей, о паспортных данных и о конкретном финансовом извинении перед этими людьми, я именно так хотел сформулировать", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат. Он указал, что в Офис президента приходит огромное количество обращений, "видеоприветствий" от жителей Кривого Рога, а на комбинат не допускают проверяющих.

Заместитель генерального директора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. тонн до 208 тыс. тонн, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%.

"Мы вложили в производство около $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты, которые не соответствуют украинским и международным нормам, введены в эксплуатацию агрегаты, соответствующие таким нормам. Наша главная проблема - это мартен. Если говорить о других шести мерах, то это, в основном, проекты. Перенос сроков проектов, как правило, связано с тем, что деньги есть, но проблема в квалификации подрядчика, который выполняет эти проекты ", - пояснил он.

Иванов отметил, что план модернизации комбината частично отражен в городской и областной программе. "Можно нас обвинять за то, что мы из 48 пунктов не выполнили 6. Однако мы планируем в следующие 5 лет инвестировать в производство $1,8 млрд дополнительно, и это будут наши природоохранные мероприятия", - отметил он.

Зеленский отреагировал на это следующим вопросом: "Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов? Вы же это все делаете для людей, и люди у вас там работают".