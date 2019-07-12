ЦВК відмовила в реєстрації 17 російським спостерігачам від ОБСЄ

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П'ятниця, 12 липня 2019, 21:51

Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів-росіян від Бюро демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Відповідне рішення ухвалене комісією на засіданні в п’ятницю, повідомляє прес-служба ЦВК.

"Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що ці особи є громадянами Російської Федерації, які згідно з вимогами закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кажуть в комісії, станом на 12 липня зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах Верховної Ради, які відбудуться 21 липня. Від 10 іноземних держав – 58 спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 спостерігачів.

Українська правда

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Теми: ЦВК вибори Росія


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