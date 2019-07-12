ЦИК отказала в регистрации 17 российским наблюдателям от ОБСЕ

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Пятница, 12 июля 2019, 21:51

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей-россиян от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Соответствующее решение принято комиссией на заседании в пятницу, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что эти лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - говорится в сообщении.

Таким образом, говорят в комиссии, по состоянию на 12 июля зарегистрировано 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах Верховной Рады, которые состоятся 21 июля. От 10 иностранных государств - 58 наблюдателей, от 15 международных организаций - 1355 наблюдателей.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы Росcия


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