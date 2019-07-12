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Вирок Марківу: в Італії можуть відкрити справу проти українського депутата

П'ятниця, 12 липня 2019, 23:35

Суд італійського міста Павія вирішив направити запит на відкриття кримінального провадження щодо колишнього товариша по службі військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа - народного депутата України Богдана Матківського.

Про це повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook.

"Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського" - написав він.

Матківський служив у Батальйоні імені генерала Кульчицького разом з Марківим в 2014 році.

Сам Матківський був присутній на засіданні суду, який оголосив вирок Марківу в п'ятницю, 12 липня. Він прокоментував у Facebook: "Боротьба буде продовжена! Україна своїх не кидає!".

Як повідомлялося, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Зазначимо, що італійський прокурор Андреа Дзанончеллі вимагав засудити Марківа до 17 років ув’язнення. Також Марківа зобов'язали виплатити компенсацію родині загиблого.

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.

Він має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами.

Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.

Європейська правда

Теми: ІталіяНацгвардіяв'язницяскандал
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