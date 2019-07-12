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Приговор Маркиву: в Италии могут открыть дело против украинского депутата

Пятница, 12 июля 2019, 23:35

Суд итальянского города Павия решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского.

Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского" - написал он.

Маткивский служил в батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Маркивым в 2014 году.

Сам Маткивский присутствовал на заседании суда, который огласил приговор Маркиву в пятницу, 12 июля. Он прокомментировал в Facebook: "Борьба будет продолжена! Украина своих не бросает!".

Как сообщалось, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Маркива приговорили к 24 годам заключения. Отметим, что итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокеллі вблизи Славянска в мае 2014 года.

Он имеет двойное гражданство Украины и Италии, поэтому его судили по итальянским законам.

Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Рокеллі и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.

Европейская правда

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Темы: ИталияНацгвардиятюрьмаскандал
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