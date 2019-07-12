Україні видали педофіла, якого ще півроку тому затримали в РФ

6238 переглядів
П'ятниця, 12 липня 2019, 23:54

До України екстрадували хмельничанина, якого тривалий час розшукувала поліція за підозрою у розбещенні неповнолітньої.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Там розповіли, що у вересні 2016 року слідчі Кам’янець-Подільського відділу поліції оголосили підозру 67-річному мешканцю Хмельницького.

"Зловмисник, який упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії відносно 11-річної дівчинки з незаможної родини, відчувши реальну загрозу опинитися за ґратами, втік від органів досудового розслідування і майже 3 роки переховувався за кордоном", - розповідають правоохоронці. 

Втікача за допомогою Інтерполу оголосили в міжнародний розшук.

Наприкінці 2018 року його затримали на території Росії і лише 10 липня вдалося провести процедуру екстрадиційного арешту.

Наразі підозрюваного доставили до Хмельницького. Суд посадив його під варту на період досудового розслідування.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: кримінал Росія поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
За лаштунками реформи поліції: "Я начальник – ти дурень", або Коли плани важливіші за людські життя 5 липня 2019, 11:04
Гардеробницю Верховної Ради знайшли мертвою 4 липня 2019, 17:48
Чоловік підпалив дівчину в Запоріжжі: опіки – 90% тіла 3 липня 2019, 15:32
Усі новини
Головні новини
ЦВК вперше опублікувала фото всіх мажоритарників
"Слуга народу" хоче провести засідання нової Ради вже у серпні
Націоналісти під будівлею СБУ вимагали посадити Медведчука
У Херсонщини з'явився новий керівник
Усі новини
поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям

дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах

Досвід

Три історії українських хендмейдерів