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Україні видали педофіла, якого ще півроку тому затримали в РФ

П'ятниця, 12 липня 2019, 23:54

До України екстрадували хмельничанина, якого тривалий час розшукувала поліція за підозрою у розбещенні неповнолітньої.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Там розповіли, що у вересні 2016 року слідчі Кам’янець-Подільського відділу поліції оголосили підозру 67-річному мешканцю Хмельницького.

"Зловмисник, який упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії відносно 11-річної дівчинки з незаможної родини, відчувши реальну загрозу опинитися за ґратами, втік від органів досудового розслідування і майже 3 роки переховувався за кордоном", - розповідають правоохоронці. 

Втікача за допомогою Інтерполу оголосили в міжнародний розшук.

Наприкінці 2018 року його затримали на території Росії і лише 10 липня вдалося провести процедуру екстрадиційного арешту.

Наразі підозрюваного доставили до Хмельницького. Суд посадив його під варту на період досудового розслідування.

 

Українська правда
Теми: криміналРосіяполіція
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