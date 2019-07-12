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Украине выдали педофила, которого еще полгода назад задержали в РФ

Пятница, 12 июля 2019, 23:54

В Украину экстрадировали хмельничанина, которого длительное время разыскивала полиция по подозрению в развращении несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что в сентябре 2016 года следователи Каменец-Подольского отдела полиции объявили о подозрении 67-летнему жителю Хмельницкого.

"Злоумышленник, который на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки из бедной семьи, почувствовав реальную угрозу оказаться за решеткой, бежал от органов предварительного расследования и почти 3 года скрывался за границей", - рассказывают правоохранители.

Беглеца с помощью Интерпола объявили в международный розыск.

В конце 2018 года он был задержан на территории России и только 10 июля удалось провести процедуру экстрадиционного ареста.

Подозреваемый был доставлен в Хмельницкий. Суд посадил его под стражу на период досудебного расследования.

 

Украинская правда
Темы: криминалРосcияполиция
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