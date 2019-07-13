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Зеленський запропонував Мінекології переїхати до промислового міста

Субота, 13 липня 2019, 02:05

Президент України Володимир Зеленський запропонував Міністерству екології та природних ресурсів переїхати до Кривого Рогу на період, поки не будуть вирішені екологічні проблеми міста і Дніпропетровської області.

Про це він сказав 12 липня на нараді в Кривому Розі, передає Інтерфакс-Україна.

Проводячи нараду з питань екологічної ситуації в Дніпропетровської області, Зеленський звернувся до мера Кривого Рогу, спитавши, чи є на балансі міста "якісь вільні будівлі для Міністерства екології".

"Знайдете? Тоді, якщо ви не проти, ми знайдемо законодавче рішення, щоб на той час, поки ми не вирішимо повністю екологічні проблеми Кривого Рогу і в цілому регіоні, запропонувати Міністерству екології працювати в Кривому Розі", - заявив президент.

За його словами, тоді і підприємства, і громадськість, і всі місцеві депутати зможуть приходити з протестами до міністерства, "будуть знати, де живуть ці люди, і як вони вирішують ці питання".

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський розкритикував криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКривий РігекологіяДніпро
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