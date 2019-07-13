Зеленский предложил Минэкологии переехать в промышленный город

348 просмотров
Суббота, 13 июля 2019, 02:05

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области.

Об этом он сказал 12 июля на совещании в Кривом Рогу, передает Интерфакс-Украина.

Проводя совещание по вопросам экологической ситуации в Днепропетровской области, Зеленский обратился к мэру Кривого Рога, спросив есть ли на балансе города "какие-то свободные здания для Министерства экологии".

"Найдете? Тогда, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы в то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - заявил президент.

По его словам, тогда и предприятия, и общественность, и все местные депутаты смогут приходить с протестами к министерству, "будут знать, где живут эти люди, и как они решают эти вопросы".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский раскритиковал криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в срок обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Кривой Рог экология Днепр


powered by lun.ua
Материалы по теме
Филатов о паре с Зеленским: Хотели кино? Получайте 13 июля 2019, 00:10
Зеленский поручил МИД и ГПУ вернуть осужденного в Италии нацгвардейца 12 июля 2019, 21:05
Кличко прокомментировал "трамвайную" беседу с Зеленским 12 июля 2019, 20:40
Все новости
Главные новости
ЦИК отказала в регистрации 17 российским наблюдателям от ОБСЕ
Зеленский поручил МИД и ГПУ вернуть осужденного в Италии нацгвардейца
Сытнику на трассе зачитали протокол о коррупции, дело пошло в суд – ГПУ
Зеленский помиловал политзаключенного Кремля, сидевшего в Украине
Все новости
советы

17 способов стать более интересным человеком

здоровье

Солнцезащитные очки: как правильно выбрать, можно ли пластиковые и когда идти к врачу

Культура

30 произведений искусства, которые нужно увидеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів