Зеленский предложил Минэкологии переехать в промышленный город

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области.

Об этом он сказал 12 июля на совещании в Кривом Рогу, передает Интерфакс-Украина.

Проводя совещание по вопросам экологической ситуации в Днепропетровской области, Зеленский обратился к мэру Кривого Рога, спросив есть ли на балансе города "какие-то свободные здания для Министерства экологии".

"Найдете? Тогда, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы в то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - заявил президент.

По его словам, тогда и предприятия, и общественность, и все местные депутаты смогут приходить с протестами к министерству, "будут знать, где живут эти люди, и как они решают эти вопросы".

Напомним: