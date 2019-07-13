В "Укрзалізниці" відповіли на позов Крюківського заводу на 1,4 млрд

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Субота, 13 липня 2019, 01:59

АТ "Укрзалізниця" заявила, що Крюківський вагонобудівний завод "маніпулює фактами" та порадила усунути "конструктивні недоліки", які, за словами компанії, були виявлені у ході експлуатації поїздів виробництва КВБЗ.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Скільки Укрзалізниця має купити пасажирських вагонів - визначає річний фінансовий план компанії, а не Крюківський вагонобудівний завод", - підкреслили у компанії.

В УЗ підтверджують, що уклали з заводом угоду на купівлю 54 пасажирських вагонів, але згодом Кабмін затвердив фінансовий план компанії, яким передбачається закупівля лише 20 вагонів - 10 у цьому році та 10 у наступному.

"Укрзалізниця вже внесла заводу авансовий платіж за 5 пасажирських вагонів, з яких поставлено 3.

Щодо 2 вагонів класу РІЦ, то компанія очікує від заводу-виробника надання ним повного пакету документів, який би підтвердив відповідність цих вагонів вимогам курсування в міждержавному сполученні, де ширина колії 1435 мм", - йдеться у повідомленні.

В УЗ закликали Крюківський завод "не маніпулювати фактами, а вдосконалювати якість рухомого складу та усунути конструктивні недоліки, які були виявлені в ході експлуатації швидкісних поїздів виробництва КВБЗ".

Нагадаємо:

  • Господарський суд Києва відкрив справу за позовом Крюківського вагонобудівного заводу проти "Укрзалізниці" про стягнення коштів на загальну суму близько 1,4 мільярда гривень.
  • КВБЗ підкреслює, що "Укрзалізниця" порушила чотири договори на поставку 54 пасажирських вагонів, не розрахувалася за 11 пасажирських вагонів, отриманих в грудні 2018 і січні 2019 року, та не сплатила авансові платежі за договорами.
  • На КВБЗ стверджують, що "Укрзалізниця" своїми діями веде завод до банкрутства.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця


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