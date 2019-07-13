В "Укрзализныце" ответили на иск Крюковского завода на 1,4 млрд

АО "Укрзализныця" заявило, что Крюковский вагоностроительный завод "манипулирует фактами" и посоветовало устранить "конструктивные недостатки", которые, по словам компании, были обнаружены в ходе эксплуатации поездов производства КВСЗ.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сколько Укрзализныця купит пассажирских вагонов - определяет годовой финансовый план компании, а не Крюковский вагоностроительный завод", - подчеркнули в компании.

В УЗ подтверждают, что заключили с заводом договор на покупку 54 пассажирских вагонов, но впоследствии Кабмин утвердил финансовый план компании, которым предусматривается закупка только 20 вагонов - 10 в этом году и 10 в следующем.

"Укрзализныця уже внесла заводу авансовый платеж за 5 пассажирских вагонов, из которых поставлено 3.

Относительно 2 вагонов класса РИЦ, то компания ожидает от завода-производителя предоставления им полного пакета документов, который бы подтвердил соответствие этих вагонов требованиям курсирования в межгосударственном сообщении, где ширина колеи 1435 мм", - говорится в сообщении.

В УЗ призвали Крюковский завод "не манипулировать фактами, а совершенствовать качество подвижного состава и устранить конструктивные недостатки, которые были выявлены в ходе эксплуатации скоростных поездов производства КВСЗ".

Напомним: