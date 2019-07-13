Путін планує переобратися прем'єром з "розширеними конституційними повноваженнями" - ЗМІ

30873 перегляди
Субота, 13 липня 2019, 03:30

Президент Російської Федерації Володимир Путін може залишитися при владі після виборів 2024 року як прем'єр з "розширеними конституційними повноваженнями".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Bloomberg.

У Кремлі розробляють план щодо продовження влади Путіна, так як згідно з Конституцією РФ, він не має права знову балотуватися, і в 2018 році в останній раз став президентом. Однак передавати владу в Кремлі не хочуть і почали розробляти сценарій, за яким Путін стане прем'єр-міністром з розширеними конституційними повноваженнями.

Внести відповідні зміни в законодавчі норми планують після парламентських виборів 2021 року. Але є побоювання, що через згасаючого рейтингу партії "Єдина Росії", можуть виникнути великі труднощі в реалізації задуму нинішнього керівництва Росії, відзначає Bloomberg.

Два джерела, близьких до Кремля, і високопоставлений член "Єдиної Росії" підтвердили агенству, що потенційно такий сценарій дозволить Путіну залишитися при владі після 2024 року.

Нагадаємо:

  • Президент РФ Володимир Путін шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу шляхом створення більш тісного союзу з сусідньою Білоруссю.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Путін після розмови із Зеленським обговорив Україну з Радбезом 12 липня 2019, 14:48
Пєсков розповів, якою була і скільки тривала розмова Зеленського і Путіна 12 липня 2019, 12:36
Історик Плохій: Росія фактично ревізує наслідки розвалу СРСР 12 липня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
ЦВК вперше опублікувала фото всіх мажоритарників
"Слуга народу" хоче провести засідання нової Ради вже у серпні
Націоналісти під будівлею СБУ вимагали посадити Медведчука
У Херсонщини з'явився новий керівник
Усі новини
поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям

дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах

Досвід

Три історії українських хендмейдерів