Путін планує переобратися прем'єром з "розширеними конституційними повноваженнями" - ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін може залишитися при владі після виборів 2024 року як прем'єр з "розширеними конституційними повноваженнями".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Bloomberg.

У Кремлі розробляють план щодо продовження влади Путіна, так як згідно з Конституцією РФ, він не має права знову балотуватися, і в 2018 році в останній раз став президентом. Однак передавати владу в Кремлі не хочуть і почали розробляти сценарій, за яким Путін стане прем'єр-міністром з розширеними конституційними повноваженнями.

Внести відповідні зміни в законодавчі норми планують після парламентських виборів 2021 року. Але є побоювання, що через згасаючого рейтингу партії "Єдина Росії", можуть виникнути великі труднощі в реалізації задуму нинішнього керівництва Росії, відзначає Bloomberg.

Два джерела, близьких до Кремля, і високопоставлений член "Єдиної Росії" підтвердили агенству, що потенційно такий сценарій дозволить Путіну залишитися при владі після 2024 року.

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