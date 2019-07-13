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Путин намерен переизбраться премьером с "расширенными конституционными полномочиями" — СМИ

Суббота, 13 июля 2019, 03:30
Путин намерен переизбраться премьером с расширенными конституционными полномочиями — СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с "расширенными конституционными полномочиями"

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

В Кремле разрабатывают план по продлению власти Путина, так как согласно Конституции РФ, он не имеет права вновь баллотироваться, и в 2018 году в последний раз стал президентом. Однако передавать власть в Кремле не хотят и начали разрабатывать сценарий, по которому Путин станет премьер-министром с расширенными конституционными полномочиями.

Внести соотвецтвующие изменений в законодательные нормы планируют после парламентских выборов 2021 года. Однако есть опасения, что из-за угасающего рейтинга партии "Единая России", могут возникнуть большие трудности в реализации замысла нынешнего руководства России, отмечает Bloomberg.

Два источника, близких к Кремлю, и высокопоставленный член "Единой России" подтвердили агенству, что потенциально такой сценарий позволит Путину остаться у власти после 2024 года.

Напомним:

  • Президент РФ Владимир Путин ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.

Темы: ПутинРосcия
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