Путин намерен переизбраться премьером с "расширенными конституционными полномочиями" — СМИ

358 просмотров
Суббота, 13 июля 2019, 03:30

Президент Российской Федерации Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с "расширенными конституционными полномочиями"

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

В Кремле разрабатывают план по продлению власти Путина, так как согласно Конституции РФ, он не имеет права вновь баллотироваться, и в 2018 году в последний раз стал президентом. Однако передавать власть в Кремле не хотят и начали разрабатывать сценарий, по которому Путин станет премьер-министром с расширенными конституционными полномочиями.

Внести соотвецтвующие изменений в законодательные нормы планируют после парламентских выборов 2021 года. Однако есть опасения, что из-за угасающего рейтинга партии "Единая России", могут возникнуть большие трудности в реализации замысла нынешнего руководства России, отмечает Bloomberg.

Два источника, близких к Кремлю, и высокопоставленный член "Единой России" подтвердили агенству, что потенциально такой сценарий позволит Путину остаться у власти после 2024 года.

Напомним:

  • Президент РФ Владимир Путин ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин после разговора с Зеленским обсудил Украину с Совбезом 12 июля 2019, 14:48
Песков рассказал, каким был и сколько длился разговор Зеленского и Путина 12 июля 2019, 12:36
Историк Плохий: Россия фактически ревизует последствия развала СССР 12 июля 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Путин намерен переизбраться премьером с "расширенными конституционными полномочиями" — СМИ
Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе
ЦИК отказала в регистрации 17 российским наблюдателям от ОБСЕ
Зеленский поручил МИД и ГПУ вернуть осужденного в Италии нацгвардейца
Все новости
советы

17 способов стать более интересным человеком

исследование

Как мягкая пища изменила нашу речь

success story

Как найти свой личный Хогвартс? 5 советов от школьницы, которая путешествует по миру

Поиск по сайту
Архив
Весь архів