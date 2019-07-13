Мей зізналась, що не буде сумувати за роботою прем'єр-міністром

Британський політик Тереза Мей вперше заявила, що не буде нудьгувати по роботі прем'єр-міністром Великої Британії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, під час проживання на Даунінг-стріт вона рідко відчувала себе вдома.

"Знаєте, в будь-який момент вам можуть зателефонувати і принести документи. Це дійсно, в деякому сенсі, місце роботи", - сказала Мей.

Вона підкреслила, що майбутньому прем'єру доведеться зіткнутися зі складнощами роботи.

"Занадто багато політиків думає, що бути прем'єр-міністром, значить, мати багато влади. Насправді це позиція служби країні", - стверджує Мей.

Нагадаємо:

Борис Джонсон або Джеремі Хант буде оголошений новим прем'єр-міністром Великої Британії 23 липня.

Вони пройшли декілька раундів голосувань, під час яких депутати-консерватори відсіювали кандидатів.

Один з претендентів замінить на посаді лідера партії Терезу Мей, яка змушена була піти у відставку після того, як їй не вдалося затвердити в парламенті угоду про вихід з ЄС, узгоджену минулого року з Брюсселем.

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