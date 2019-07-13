Мэй призналась, что не будет скучать за работой премьер-министром

Британский политик Тереза ​​Мэй впервые заявила, что не будет скучать по работе премьер-министром Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, во время проживания на Даунинг-стрит она редко чувствовала себя дома.

"Знаете, в любой момент вам могут позвонить и принести документы. Это действительно, в некотором смысле, место работы", - сказала Мэй.

Она подчеркнула, что будущему премьеру придется столкнуться со сложностями работы.

"Слишком много политиков думает, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране", - утверждает Мэй.

Напомним: