Мэй призналась, что не будет скучать за работой премьер-министром

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Суббота, 13 июля 2019, 04:46

Британский политик Тереза ​​Мэй впервые заявила, что не будет скучать по работе премьер-министром Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, во время проживания на Даунинг-стрит она редко чувствовала себя дома.

"Знаете, в любой момент вам могут позвонить и принести документы. Это действительно, в некотором смысле, место работы", - сказала Мэй.

Она подчеркнула, что будущему премьеру придется столкнуться со сложностями работы.

"Слишком много политиков думает, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране", - утверждает Мэй.

Напомним:

  • Борис Джонсон или Джереми Хант будет объявлен новым премьер-министром Великобритании 23 июля.
  • Они прошли несколько раундов голосований, во время которых депутаты-консерваторы отсеивали кандидатов.
  • Один из претендентов заменит на посту лидера партии Терезу Мэй, которая вынуждена была уйти в отставку после того, как ей не удалось утвердить в парламенте соглашение о выходе из ЕС, согласованное в прошлом году с Брюсселем.

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Темы: Британия


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