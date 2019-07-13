В Сомалі терористи підірвали готель, щонайменше 10 загиблих

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Субота, 13 липня 2019, 06:25

У п'ятницю в готелі портового міста Кісмайо (Сомалі), де місцеві старійшини і чиновники обговорювали майбутні регіональні вибори, прогримів вибух, після якого було чути стрілянину.

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Reuters.

Відповідальність за напад, в якому загинуло щонайменше 10 людей, взяло на себе екстремістське ісламістське угруповання "Аш-Шабааб", яке намагається повалити центральний уряд Сомалі.

Після вибуху готель захопили бойовики, і зі стрілецької зброї продовжили вбивати цивільних. Повідомляється, що серед загиблих є і двоє журналістів - Мохамед Омар Саха, кореспондент SBC TV і Ходан Налу, засновниця Integration TV.

Налу була спікером конференцій і засновницею популярного YouTube каналу. Інший журналіст, Мохамед Омар, був застрелений в голову, намагаючись сфотографувати нападників в готелі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив напад, висловивши "підтримку і солідарність Організації Об'єднаних Націй з народом Сомалі у його прагненні до мирного майбутнього".

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Теми: тероризм теракт


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