В Сомали террористы взорвали гостиницу, не менее 10 погибших

В пятницу в отеле портового города Кисмайо (Сомали), где местные старейшины и чиновники обсуждали предстоящие региональные выборы, прогремел взрыв за которым последовала стрельба.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters.

Ответственность за нападение, в котором погибло по меньшей мере 10 людей, взяла на себя экстремистская исламистская группировка "Аш-Шабааб", которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали.

После взрыва отель захватили боевики и со стрелкового оружия продолжили убивать гражданских. Сообщается, что среди погибших есть и двое журналистов - Мохамед Омар Саха, корреспондент SBC TV и Ходан Налу, основательница Integration TV.

Налу была спикером конференции и основательницей популярного YouTube канала. Другой журналист, Мохамед Омар, был застрелен в голову, пытаясь сфотографировать нападавших в отеле.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил нападение, выразив "поддержку и солидарность Организации Объединенных Наций с народом Сомали в его стремлении к мирному будущего".