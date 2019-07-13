Китай вводить санкції проти американських постачальників зброї Тайваню

Китай має намір ввести санкції проти американських постачальників зброї Тайваню.

Про це йдеться в заяві МЗС КНР, передає Голос Америки.

Поставка американського озброєння Тайваню "завдає шкоди національній безпеці" КНР, стверджують в Пекіні.

Напередодні у Вашингтоні схвалили продаж танків, балістичних ракет і інших озброєнь Тайваню на загальну суму $ 2,2 мільярда.

Сполучені Штати є основним постачальником озброєнь Тайваню, який в Пекіні називають "итайською провінцією, яка відкололося". Пекін ніколи не виключав можливість застосування військової сили для того, щоб змусити Тайвань увійти до складу КНР.

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