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Китай вводить санкції проти американських постачальників зброї Тайваню

Субота, 13 липня 2019, 07:40

Китай має намір ввести санкції проти американських постачальників зброї Тайваню.

Про це йдеться в заяві МЗС КНР, передає Голос Америки.

Поставка американського озброєння Тайваню "завдає шкоди національній безпеці" КНР, стверджують в Пекіні.

Напередодні у Вашингтоні схвалили продаж танків, балістичних ракет і інших озброєнь Тайваню на загальну суму $ 2,2 мільярда.

Сполучені Штати є основним постачальником озброєнь Тайваню, який в Пекіні називають "итайською провінцією, яка відкололося". Пекін ніколи не виключав можливість застосування військової сили для того, щоб змусити Тайвань увійти до складу КНР.

Нагадаємо:

  • Дональд Трамп на прес-конференції за підсумками саміту країн "великої двадцятки" в Осаці заявив, що США припиняють технологічну блокаду китайського телекомунікаційного концерну Huawei.
  • Раніше Трамп вніс Huawei в чорний список, оголосивши його загрозою для безпеки США. Тим самим він сильно обмежив ділові операції американських підприємств з китайським концерном.
  • На прес-конференції за підсумками саміту G20 Трамп сказав, що остаточно питання про Huawei має бути вирішене на торгових переговорах між США і Китаєм.

Теми: КитайСШАвійна
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