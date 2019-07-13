Китай вводить санкції проти американських постачальників зброї Тайваню
Субота, 13 липня 2019, 07:40
Китай має намір ввести санкції проти американських постачальників зброї Тайваню.
Про це йдеться в заяві МЗС КНР, передає Голос Америки.
Поставка американського озброєння Тайваню "завдає шкоди національній безпеці" КНР, стверджують в Пекіні.
Напередодні у Вашингтоні схвалили продаж танків, балістичних ракет і інших озброєнь Тайваню на загальну суму $ 2,2 мільярда.
Сполучені Штати є основним постачальником озброєнь Тайваню, який в Пекіні називають "итайською провінцією, яка відкололося". Пекін ніколи не виключав можливість застосування військової сили для того, щоб змусити Тайвань увійти до складу КНР.
Нагадаємо:
- Дональд Трамп на прес-конференції за підсумками саміту країн "великої двадцятки" в Осаці заявив, що США припиняють технологічну блокаду китайського телекомунікаційного концерну Huawei.
- Раніше Трамп вніс Huawei в чорний список, оголосивши його загрозою для безпеки США. Тим самим він сильно обмежив ділові операції американських підприємств з китайським концерном.
- На прес-конференції за підсумками саміту G20 Трамп сказав, що остаточно питання про Huawei має бути вирішене на торгових переговорах між США і Китаєм.