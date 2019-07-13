Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню

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Суббота, 13 июля 2019, 07:40

Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает Голос Америки.

Поставка американского вооружения Тайваню "наносит ущерб национальной безопасности" КНР, утверждают в Пекине.

Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму $2,2 миллиарда.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений Тайваню, который в Пекине называют "отколовшейся китайской провинцией". Пекин никогда не исключал возможность применения военной силу для того, чтобы заставить Тайвань войти в состав КНР.

Напомним:

  • Трамп пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу заявил, что США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei.
  • Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.
  • На пресс-конференции по итогам саммита G20 Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

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Темы: Китай США война


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