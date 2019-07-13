Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню

Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает Голос Америки.

Поставка американского вооружения Тайваню "наносит ущерб национальной безопасности" КНР, утверждают в Пекине.

Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму $2,2 миллиарда.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений Тайваню, который в Пекине называют "отколовшейся китайской провинцией". Пекин никогда не исключал возможность применения военной силу для того, чтобы заставить Тайвань войти в состав КНР.

Напомним: