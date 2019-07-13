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У столиці літак Мінськ-Київ зі 139 пасажирами викотився за межі смуги

Субота, 13 липня 2019, 11:58

Джерело: офіційна сторінка міжнародного аеропорту "Київ" у Facebook 

Під час посадки у Києві літак авіакомпанії Belavia Airlines зі 139 пасажирами на борту, що виконував рейс "Мінськ-Київ", викотився за межі злітно-посадкової смуги. 

Деталі: За повідомленням аеропорту, інцидент з повітряним судном Boeing 737-300 (рейс В2 847) стався в ніч на 13 липня.

 

Пряма мова: "Жоден зі 139 пасажирів та 5 членів екіпажу, які перебували на борту літака, в результаті інциденту не постраждав.
Всіх пасажирів було евакуйовано з посадкової смуги та доправлено в Термінал "А".  

"На даний час здійснюються заходи щодо евакуації літака зі злітно-посадкової смуги. Аеропорт докладає максимальних зусиль для відновлення роботи найближчим часом", - повідомили в аеропорту "Київ".

Згодом на сторінці "Києва" повідомили, що аеропорт відновив роботу о 14:00. 

Українська правда
Теми: КиївавіаБілорусь
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