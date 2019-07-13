В столице самолет Минск-Киев со 139 пассажирами выкатился за взлетную полосу

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Суббота, 13 июля 2019, 11:58

Источник: официальная страница международного аэропорта "Киев" в Facebook

Во время посадки в Киеве самолет авиакомпании Belavia Airlines со 139 пассажирами на борту, выполнявший рейс "Минск-Киев", выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Детали: По сообщению аэропорта, инцидент с воздушным судном Boeing 737-300 (рейс В2 847) произошел в ночь на 13 июля.

 

Прямая речь: "Ни один из 139 пассажиров и 5 членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал.
Все пассажиры были эвакуированы с посадочной полосы и доставлены в терминал "А".

"В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - сообщили в аэропорту "Киев".

Украинская правда

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Темы: Киев авиа Беларусь


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