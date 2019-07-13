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З понеділка метро Києва починає відмовлятися від жетонів

Субота, 13 липня 2019, 13:03

Джерело: офіційна сторінка КП "Київський метрополітен" в Facebook.

З 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони. 

Пряма мова: "Перші два вестибюлі станцій метрополітену починають працювати без жетонів: жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) та станції "Іподром" (вихід до Іподрому)".

У КП "Київський метрополітен" уточнили, що на цих станціях працюватимуть "сучасні засоби оплати" - картка метро, безконтактна банківська картка чи е-квиток,  а раніше куплені жетони можливо використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших станціях. 

"Повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року", - нагадали у КП. 

Українська правда
Теми: метроКиїв
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