С понедельника метро Киева начинает отказываться от жетонов

Источник: официальная страница КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

С 15 июля на двух станциях столичного метрополитена не будут продавать и принимать жетоны.

Прямая речь: "Первые два вестибюля станций метрополитена начинают работать без жетонов: жетоны не будут продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к ипподрому)".

В КП "Киевский метрополитен" уточнили, что на этих станциях будут работать "современные средства оплаты" - карта метро, бесконтактная банковская карта или е-билет, а ранее купленные жетоны можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех других станциях.

"Полностью жетон будет постепенно выведен из обращения к 30 октября 2019 года", - напомнили в КП.