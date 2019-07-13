С понедельника метро Киева начинает отказываться от жетонов

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Суббота, 13 июля 2019, 13:03

Источник: официальная страница КП "Киевский метрополитен" в Facebook. 

С 15 июля на двух станциях столичного метрополитена не будут продавать и принимать жетоны.

Прямая речь: "Первые два вестибюля станций метрополитена начинают работать без жетонов: жетоны не будут продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к ипподрому)".

В КП "Киевский метрополитен" уточнили, что на этих станциях будут работать "современные средства оплаты" - карта метро, бесконтактная банковская карта или е-билет, а ранее купленные жетоны можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех других станциях.

"Полностью жетон будет постепенно выведен из обращения к 30 октября 2019 года", - напомнили в КП.

Украинская правда

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Темы: метро Киев


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