Президент подзвонить Гройсману з проханням звільнити чиновника

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Субота, 13 липня 2019, 15:49
Українська правда

Президент Володимир Зеленський попросить прем'єра Володимира Гройсмана звільнити голову Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) Михайла Ноняка.

Про це він заявив на нараді в Одесі з розвитку морських портів, повідомляє Укрінформ.

Заступник міністра інфраструктури Володимир Лавренюк заявив, що міністерство спрямувало три подання до уряду на звільнення Ноняка.

"На жаль, недавно його було відсторонено лише на три місяці, поки тривало чергове розслідування", - сказав Лавренюк.

"Ну раз є три подання, то я сьогодні ж зателефоную прем'єр-міністру і дуже його попрошу - допомогти у звільненні пана Ноняка", - заявив Зеленський.

Перед цим в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова заявила про факти корупції в системі Укртрансбезпеки.

"У нас є задокументовані факти про те, що корумповані інспектори Укртрансбезпеки допускають проїзд на відремонтованих автотрасах до морських портів Одещини великовантажних автомобілів...

Одеська облдержадміністрація не раз звертала увагу керівництва Мінінфраструктури та правоохоронців на дотримання габаритного контролю перевізниками, але змін на краще не сталося - за пропуск перевантаженого автомобіля платять інспекторам таксу - 1000 гривень", - зазначила Шаталова.

В.о. голови ОДА звернулася з проханням до президента розглянути питання збереження автомобільних шляхів на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Українська правда

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Теми: Зеленський Гройсман


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