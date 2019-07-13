Президент позвонит Гройсману с просьбой уволить чиновника

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Суббота, 13 июля 2019, 15:49
Украинская правда

Президент Владимир Зеленский попросит премьера Владимира Гройсмана уволить главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) Михаила Ноняка.

Об этом он заявил на совещании в Одессе по развитию морских портов, сообщает Укринформ.

Заместитель министра инфраструктуры Владимир Лавренюк заявил, что министерство направило три представления в правительство на освобождение Ноняка.

"К сожалению, недавно он был отстранен только на три месяца, пока шло очередное расследование", - сказал Лавренюк.

"Ну раз есть три представления, то я сегодня же позвоню премьер-министру и очень его попрошу - помочь в освобождении господина Ноняка", - заявил Зеленский.

Перед этим и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова заявила о фактах коррупции в системе Укртрансбезопасности.

"У нас есть задокументированные факты о том, что коррумпированные инспекторы Укртрансбезопасности допускают проезд на отремонтированных автотрассах к морским портам Одесской области большегрузных автомобилей…

Одесская облгосадминистрация не раз обращала внимание руководства Мининфраструктуры и правоохранителей на соблюдение габаритного контроля перевозчиками, но изменений к лучшему не произошло - за пропуск перегруженного автомобиля платят инспекторам таксу - 1000 гривен", - отметила Шаталова.

И.о. председателя ОГА обратилась с просьбой к президенту рассмотреть вопрос сохранения автомобильных дорог на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Гройсман


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