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Зеленський хоче призупинити екологічні перевірки іноземних суден у морпортах

Субота, 13 липня 2019, 15:57

Джерело: Інтерфакс-Україна, Укрінформ

Президент Володимир Зеленський запропонував зупинити на 2 місяці екологічні перевірки іноземних суден в акваторії морпортів України співробітниками Державної екологічної інспекції.

З таким дорученням Зеленський звернувся до першого заступника начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Дмитра Крючкова під час наради з розвитку морських портів.

Під час наради Крючков заявив, що екоінспекція перевіряє не судна, а джерело забруднення.

"Іноземні судна приходять сюди (в акваторію - ред.) "митися". Тут повністю не дотримуються екологічні норми", - зазначив він.

Глава АМПУ Райвис Вецкаганс у свою чергу заявив, що питання екологічних перевірок у європейських портах морегосподарського комплексу "слід вирішувати в рамках законодавства".

"Якщо вам і вашій команді (команді Зеленського - ред.) вдасться реалізувати через новий склад парламенту конкретні законопроекти, які ми підготували, в тому числі з питань екології та концесій, ми будемо цьому раді", - заявив він.

"Я розумію, нормальні ідеї, давайте ми їх розглянемо ... Буде новий парламент, буде приймати ці закони, все екозакони і т.д., але поки що нормальне рішення - правоохоронні органи нам зараз допоможуть з цією ситуацією (з випадками затримання суден і хабарництва посадовими особами - ред.), а ви можете поки заборонити вхід. У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за ці два місяці", - заявив Зеленський.

Відповідаючи на зауваження про те, що буде страждати екологія Чорного моря, Зеленський зазначив: "Якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз підняли це питання, я б вам повірив, поки не вірю".

У квітні 2019 року група компаній "ТІС" заявила про зловживання Держекоінспекції під час екологічного контролю суден у портах.

Українські портові компанії неодноразово інформували про зловживання Держекоінспекції під час екоконтролю. Зокрема, у Європейській бізнес асоціації заявляли, що працівники інспекції безпідставно відмовляють у проставленні штампів в екологічних деклараціях, вимагаючи проведення відбору проб ізольованого баласту судна для лабораторного аналізу на предмет наявності забруднюючих речовин, що не передбачено законодавством України.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав постанову №367 "Про деякі питання дерегуляції господарської діяльності", яким скасовується контроль суднового ізольованого баласту і необхідність узгодження з Держекоінспекцією технології перевантаження по кожному виду вантажів для суден, що перебувають у морських портах України.

У липні в ЄБА також заявили, що компанії-члени асоціації майже щотижня повідомляють про спроби екологічних інспекторів накласти на власників суден штраф за забруднення акваторії морського порту, тоді як постанова КМУ №367 скасовує ці повноваження.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЧорне мореекологія
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