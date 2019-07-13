Зеленский хочет приостановить экопроверки иностранных суден в морпортах

Источник: Интерфакс-Украина, Укринформ

Президент Владимир Зеленский предложил запретить на 2 месяца экологические проверки иностранных суден в акватории морпортов Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции.

С таким поручением Зеленский обратился к к первому замначальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Дмитрию Крючкову в ходе совещания по развитию морских портов.

В ходе совещания Крючков заявил, что экоинспекция проверяет не судна, а источник загрязнения.

"Иностранные судна приходят сюда (в акваторию - ред.) "мыться". Здесь полностью не соблюдаются экологические нормы", - отметил он.

Глава АМПУ Райвис Вецкаганс в свою очередь заявил, что вопрос экологических проверок в европейских портах морехозяйственного комплекса "следует решать в рамках законодательства".

"Если вам и вашей команде (команде Зеленского - ред.) удастся реализовать через новый состав парламента конкретные законопроекты, которые мы подготовили, в том числе по вопросам экологии и концессий, мы будем этому рады", - заявил он.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим ... Будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т.д., но пока что нормальное решение - правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией (со случаями задержания судов и взятничества должностными лицами - ред.), а вы можете пока запретить вход. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", - заявил Зеленский.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский отметил: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил, пока не верю".

В апреле 2019 г. группа компаний "ТИС" заявила о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле суден в портах.

Украинские портовые компании неоднократно информировали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле суден в портах. В частности, в Европейской бизнес ассоциации заявляли, что работники инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов в экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, что не предусмотрено законодательством Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление №367 "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которым отменяется контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Госэкоинспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для суден, находящихся в морских портах Украины.

В июле в ЕБА также заявили, что компании-члены ассоциации почти каждую неделю сообщают о попытках экологических инспекторов наложить на собственников плавсредств штраф за загрязнение акватории морского порта, тогда как постановление КМУ №367 отменило эти полномочия.