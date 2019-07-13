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Зеленський розкритикував одеський порт і дав завдання Труханову

Субота, 13 липня 2019, 16:43

Президент Володимир Зеленський констатує, що доходи Одеського морського порту зменшуються, а зарплати – збільшилися у півтора рази.

Про це він заявив на нараді з питань розвитку морських портів України в Одесі, повідомляє прес-служба президента.

Президент також закликав знайти законні способи звільнити працівників місцевої митниці, щодо яких є інформація про участь у контрабандних схемах, та знайти їм заміну серед чесних людей.

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що рівень втрат від контрабанди становить приблизно 1 млн доларів на день.

Він також зазначив, що цифри демонструють негативні тенденції в роботі порту протягом останніх трьох років.

"Вони показують, що дохідність і чистий прибуток порту впав у 16 разів. Ми бачимо, що ефективність зменшується, а витрати зростають. У нас є величезна кількість сигналів, що в морському порту діяльність здійснюється далеко не завжди в інтересах держави", - сказав Гончарук.

"Нас дуже цікавить практика, коли державні буксири здаються (в оренду – ред.) за півціни приватним компаніям погодинно. Нас дуже цікавить, що єдиний в’їзд на державний порт контролює приватна компанія", – зазначив Гончарук.

Зеленський звернувся до міського голови Одеси Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.

Труханов пообіцяв, що зі свого боку докладе зусиль для вирішення питання, триматиме його на контролі та поінформує президента щодо ситуації.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОдесаТрухановпорти
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