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Зеленский раскритиковал одесский порт и дал задание Труханову

Суббота, 13 июля 2019, 16:43

Президент Владимир Зеленский констатирует, что доходы Одесского морского порта уменьшаются, а зарплаты - увеличились в полтора раза.

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе, сообщает пресс-служба президента.

Президент также призвал найти законные способы уволить работников местной таможни, в отношении которых имеется информация об участии в контрабандных схемах, и найти им замену среди честных людей.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что уровень потерь от контрабанды составляет примерно 1 млн долларов в день.

Он также отметил, что цифры демонстрируют негативные тенденции в работе порта в течение последних трех лет.

"Они показывают, что доходность и чистая прибыль порта упала в 16 раз. Мы видим, что эффективность уменьшается, а расходы растут. У нас есть огромное количество сигналов, что в морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства", - сказал Гончарук.

"Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры сдаются (в аренду - ред.) за полцены частным компаниям почасово. Нас очень интересует, что единственный въезд на государственный порт контролирует частная компания", - отметил Гончарук.

Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса, будет держать его на контроле и проинформирует президента о ситуации.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОдессаТрухановпорты
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