Путін звільнив окупаційного губернатора Севастополя: погорів на "нецільовому витрачанні коштів"

Окупаційного "губернатора" Севастополя Дмитра Овсяннікова відсторонено від займаної посади з 12 липня.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на указ, підписаний "т.в.о. губернатора Севастополя" Михайлом Развожаєвим.

Відставка губернатора сталася за два місяці до "виборів" до Законодавчих зборів міста. "Уряд" регіону продовжить працювати до формування нового складу, протягом місяця.

11 липня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким відсторонив Овсяннікова з посади "губернатора Севастополя" на його прохання. Рішення президента РФ про відставку "губернатора" тягне за собою відставку уряду з дня, наступного за днем ​​ухвалення рішення.

Як повідомляє "Новая газета", прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Овсянніков "сам попросив зняти його з посади", але насправді залишати пост він не збирався, хоча про відставку дізнався ще у травні.

"Важливу роль в ухваленні цього рішення зіграли матеріали головного контрольного управління "уряду" Севастополя", - пише НГ з посиланням на джерела в "уряді" міста.

"У матеріалах головного контрольного управління йдеться про великі фінансові порушення, що сталися за часів Овсяннікова. Наприклад, зникнення і часткове нецільове витрачання коштів, виділених на будівництво каналізаційних очисних споруд "Південні". Найдорожчий об'єкт Федеральної цільової програми розвитку Севастополя (на очисні споруди планувалося виділити 6,8 млрд рублів) досі не зведено. Причина - перші ж 1,45 млрд рублів, які місто отримало на будівництво, зникли у банку "ОФК", що лопнув. Ще 526 млн був витрачені нецільовим чином. Зараз долю цих грошей з'ясовує Слідчий комітет", - пише ЗМІ.

Також головне контрольне управління повідомило адміністрації Путіна, що тисячі об'єктів севастопольського морського порту оцінені урядом міста в 1 копійку або 1 рубль.

"Це, за інформацією контролюючого органу, може свідчити про підготовку до банкрутства порту з подальшим продажем його "своїм людям", - зазначає НГ.

При цьому основним джерелом доходу у бюджеті Севастополя як були, так і залишилися дотації: у 2019 році вони склали 31,1 млрд рублів при загальному бюджеті 46,1 млрд.