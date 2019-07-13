Путин уволил оккупационного губернатора Севастополя: погорел на "нецелевом расходовании средств"

Оккупационный "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников отстранен от занимаемой должности с 12 июля.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на указ, подписанный "вр.и.о. губернатора Севастополя" Михаилом Развожаевым.

Отставка губернатора произошла за два месяца до "выборов" в Законодательное собрание города. "Правительство" региона продолжит работать до формирования нового состава, в течение месяца.

11 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отстранил Овсянникова от должности "губернатора Севастополя" по его просьбе. Решение президента РФ об отставке "губернатора" влечет за собой отставку правительства со дня, следующего за днем принятия решения.

Как сообщает "Новая газета", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Овсянников "сам попросил снять его с должности", но на самом деле покидать пост Овсянников не собирался, хотя об отставке узнал еще в мае.

"Важную роль в принятии этого решения сыграли материалы главного контрольного управления "правительства" Севастополя", - пишет НГ со ссылкой на источники в "правительстве" Севастополя.

"В материалах главного контрольного управления говорится о крупных финансовых нарушениях, произошедших при Овсянникове. Например, пропаже и частичном нецелевом расходовании средств, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений "Южные". Самый дорогостоящий объект Федеральной целевой программы развития Севастополя (на очистные сооружения планировалось выделить 6,8 млрд рублей) до сих пор не построен. Причина - первые же 1,45 млрд рублей, которые город получил на строительство, исчезли в лопнувшем банке "ОФК". Еще 526 млн были потрачены нецелевым образом. Сейчас судьбу этих денег выясняет Следственный комитет", - пишет СМИ.

Главное контрольное управление довело до администрации Путина информацию о том, что тысячи объектов севастопольского морского порта оценены правительством города в 1 копейку или 1 рубль.

"Это, по информации контролирующего органа, может говорить о готовящемся банкротстве порта с последующей продажей его "своим людям", - отмечает НГ.

При этом основным источником дохода в бюджете Севастополя как были, так и остались дотации: в 2019 году они составили 31,1 млрд рублей при общем бюджете 46,1 млрд.