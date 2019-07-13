Президент Владимир Зеленский заявляет, что уволит новоназначенного главу Херсонской ОГА Юрия Гусева, если тот до конца года не обеспечит полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.

Об этом он сказал в субботу на совещании в Херсоне, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос главы Офиса президента Андрея Богдана, что будет, если не удастся вложиться в эти сроки, Зеленский указал: "А если нет, то будет новый губернатор, старый останется в прошлом. Это честно".

Гусев сообщил, что до конца года планируется реализовать проект обустройства КПВВ в полном объеме.

"Последние три недели мы работали с заказчиком, с Государственной пограничной службой, с Мининфраструктуры и наработали план, согласно которому, в случае минимизации или полной нейтрализации рисков в начале ноября мы получим две новые качественные режимные зоны КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". И до конца года мы планируем реализовать этот проект в полном объеме, вместе с сервисными центрами", - сказал Гусев.

Зеленский уточнил у чиновника, что означает "начало ноября" и "до конца года". В ответ Гусев сказал, что 15 ноября у него день рождения, и он приглашает президента по этому случаю на открытие режимных зон КПВВ.

Зеленский согласился и предложил Гусеву, чтобы ориентиром для конечного запуска КПВВ уже с сервисными зонами было 20 декабря.

Гусев согласился с таким условием, но отметил, что заказчиком и проектировщиком проекта не является Херсонская ОГА.

"Я могу координировать, и буду сигнализировать заблаговременно, если Минфин не выделяет вовремя средства, Мининфраструктуры не осуществляет соответствующие шаги, проектанты задерживают работу, генподрядчик чего-то не делает", - подчеркнул он.

Гусев также обратил внимание на существование риска нецелевого использования средств, которые были переданы ЕС для обустройства КПВВ, и отметил недопустимость повторения истории с проектом "Стена".

Он сообщил, что 15 апреля 2019 года по обращению общественной организации "Крым SOS" и ряда других Госбюро расследований открыло уголовное дело за присвоение, растрату имущества или завладение им, злоупотребление служебным положением.

Гусев рассказал, что на сегодняшний день предусмотрено 104 млн грн на реализацию проекта.