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Президент уже грозится уволить нового главу Херсонской ОГА

Суббота, 13 июля 2019, 17:46

Президент Владимир Зеленский заявляет, что уволит новоназначенного главу Херсонской ОГА Юрия Гусева, если тот до конца года не обеспечит полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.

Об этом он сказал в субботу на совещании в Херсоне, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос главы Офиса президента Андрея Богдана, что будет, если не удастся вложиться в эти сроки, Зеленский указал: "А если нет, то будет новый губернатор, старый останется в прошлом. Это честно".

Гусев сообщил, что до конца года планируется реализовать проект обустройства КПВВ в полном объеме.

"Последние три недели мы работали с заказчиком, с Государственной пограничной службой, с Мининфраструктуры и наработали план, согласно которому, в случае минимизации или полной нейтрализации рисков в начале ноября мы получим две новые качественные режимные зоны КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". И до конца года мы планируем реализовать этот проект в полном объеме, вместе с сервисными центрами", - сказал Гусев.

Зеленский уточнил у чиновника, что означает "начало ноября" и "до конца года". В ответ Гусев сказал, что 15 ноября у него день рождения, и он приглашает президента по этому случаю на открытие режимных зон КПВВ.

Зеленский согласился и предложил Гусеву, чтобы ориентиром для конечного запуска КПВВ уже с сервисными зонами было 20 декабря.

Гусев согласился с таким условием, но отметил, что заказчиком и проектировщиком проекта не является Херсонская ОГА.

"Я могу координировать, и буду сигнализировать заблаговременно, если Минфин не выделяет вовремя средства, Мининфраструктуры не осуществляет соответствующие шаги, проектанты задерживают работу, генподрядчик чего-то не делает", - подчеркнул он.

Гусев также обратил внимание на существование риска нецелевого использования средств, которые были переданы ЕС для обустройства КПВВ, и отметил недопустимость повторения истории с проектом "Стена".

Он сообщил, что 15 апреля 2019 года по обращению общественной организации "Крым SOS" и ряда других Госбюро расследований открыло уголовное дело за присвоение, растрату имущества или завладение им, злоупотребление служебным положением.

Гусев рассказал, что на сегодняшний день предусмотрено 104 млн грн на реализацию проекта.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийХерсонская областьКрым
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