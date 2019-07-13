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Партії вже витратили на виборчу кампанію більше півмільярда гривень

Субота, 13 липня 2019, 20:44

Станом на 10 липня політичні партії зібрали на виборчу кампанію понад 568 мільйонів гривень, а витратили – 506 мільйонів.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на оприлюднені ЦВК проміжні фінансові звіти партій за виборчу кампанію.

Там також додали, що сума згодом зросте, адже звіти кількох партій ще не оприлюднені.

Найбільше коштів на рахунок виборчого фонду зібрала "Радикальна партія Олега Ляшка" - 98,2 млн грн.

"Слуга народу" зібрала 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Українська стратегія Гройсмана" - 72,2 млн, "Опозиційний блок" - 69 млн, "Європейська Солідарність" - 47,3 млн, "Батьківщина" - 35,4 млн.

"У абсолютній більшості випадків виборчі фонди наповнювалися за рахунок коштів партії. Тобто, у фінансових звітах вказано, що на рахунок виборчого фонду кошти надходили з поточного рахунку партії. Це означає, що реальне походження коштів на виборчу кампанію ми дізнаємося частково у серпні (коли партії подадуть до НАЗК звіти за другий квартал 2019 року) та у листопаді (коли партії подадуть звіти за третій квартал, які включатимуть внески за липень)" – зазначили в ЧЕСНО.

Разом з тим, за обсягами витрат "Слуга народу" випередила "Радикальну партію", хоча радикали і зібрали більше коштів.

Так, "Слуга народу" витратила 96,9 млн грн, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 73 млн, "Голос"- 71,6 млн, Українська стратегія Гройсмана - 61,2 млн, Опозиційний блок - 55 млн, "Європейська Солідарність" - 47,2 млн, "Батьківщина" - 35 млн.

ЧЕСНО також зазначає, що проміжний фінансовий звіт подала також "Опозиційна платформа - За життя", однак відкрити їхній звіт з технічних причин поки що неможливо.

"Традиційно партії найбільше витрачають на рекламу у ЗМІ, насамперед на телебачення. На це витратили 411,5 мільйонів гривень, або 81% від загального обсягу витрат партій", - йдеться в повідомленні.

Кінцевий термін подачі фінансових звітів - понеділок, 15 липня. Ці звіти повинні містити дані про надходження та витрати з рахунків виборчих фондів з моменту їх відкриття і до 10 липня включно. Повні фінансові звіти за весь період виборчої кампанії партії повинні подати в термін до 10 днів після виборів.

Українська правда

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Теми: виборипартіїгроші
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