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Партии уже потратили на кампанию более полумиллиарда гривен

Суббота, 13 июля 2019, 20:44

По состоянию на 10 июля политические партии собрали на избирательную кампанию более 568 млн гривен, а потратили – 506 млн.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО со ссылкой на обнародованные ЦИК промежуточные финансовые отчеты партий за избирательную кампанию.

Там также добавили, что сумма впоследствии вырастет, ведь отчеты нескольких партий еще не обнародованы.

Больше всего средств на счет избирательного фонда собрала "Радикальная партия Олега Ляшко" – 98,2 млн грн.

"Слуга народа" собрала 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 72,2 млн, "Оппозиционный блок" - 69 млн, "Европейская Солидарность" - 47,3 млн, "Батькивщина" - 35,4 млн.

"В абсолютном большинстве случаев избирательные фонды наполнялись за счет средств партии. То есть, в отчетах указано, что на счет избирательного фонда средства поступали с текущего счета партии. Это означает, что реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы узнаем частично в августе (когда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль)"- отметили в ЧЕСНО.

Вместе с тем, по объемам расходов "Слуга народа" опередила "Радикальную партию", хотя радикалы и собрали больше.

Так, "Слуга народа" потратила 96,9 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 73 млн, "Голос" - 71,6 млн, Украинская стратегия Гройсмана - 61,2 млн, Оппозиционный блок - 55 млн, "Европейская Солидарность" - 47,2 млн, "Батькивщина" - 35 млн.

ЧЕСНО также отмечает, что промежуточный финансовый отчет подала также "Оппозиционная платформа - За жизнь", однако открыть их отчет по техническим причинам пока невозможно.

"Традиционно партии больше всего тратят на рекламу в СМИ, прежде всего на телевидение. На это потратили 411,5 млн гривен, или 81% от общего объема расходов партий", - говорится в сообщении.

Конечный срок подачи финансовых отчетов - понедельник, 15 июля. Эти отчеты должны содержать данные о доходах и расходах со счетов избирательных фондов с момента их открытия и до 10 июля включительно. Полные финансовые отчеты за весь период избирательной кампании партии должны подать в срок до 10 дней после выборов.

Украинская правда
Темы: виборыпартииденьги
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