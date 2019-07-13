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"Слуга народу" хоче провести засідання нової Ради вже у серпні

Субота, 13 липня 2019, 21:00
Слуга народу хоче провести засідання нової Ради вже у серпні
Радіо Свобода

У "Слузі народу" сподіваються провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні.

Про це розповів в ефірі Радіо Свобода керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

За його словами, у партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон.

"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-е (серпня – ред.) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності", – сказав Корнієнко.

Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто "не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів".

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Теми: вибориВерховна РадаСлуга народу
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