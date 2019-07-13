"Слуга народа" хочет провести заседание новой Рады уже в августе
В "Слуге народа" надеются провести первое заседание новоизбранного состава Верховной Рады в августе.
Об этом рассказал в эфире Радио Свобода руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
По его словам, в партии планируют не ждать крайнего срока, который предусматривает закон.
"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатое (августа - ред.) – это так, может, еще рано... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал Корниенко.
Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться до 9 сентября 2019 года включительно, то есть "не позднее чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов".
Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua