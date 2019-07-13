Гройсман заявив, що поїзди до РФ не можна скасувати через ЄС

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Субота, 13 липня 2019, 22:59

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією через зобов'язання перед Євросоюзом.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна" на ток-шоу "Опозиція", повідомляє Liga.net.

"Розірвати в один момент сполучення між Україною і Росією, в тому числі залізничне, коли йде транзит товарів до Європейського Союзу, а ми маємо міжнародні зобов'язання перед ЄС в рамках, в тому числі, угоди про асоціацію, ми просто не можемо", - сказав Гройсман.

Один із глядачів, зазначивши, що найприбутковішим став напрямок Укрзалізниці Київ-Москва, запитав, чи не вирішив Кабмін зробити прибутковою Укрзалізницю, заборонивши авіасполучення з РФ.

Гройсман відповів, що "ні в якому разі так питання ніхто не розглядає".

"Ми повинні вводити обмеження, коли Росія напала на Україну. Це наш ворог... Скасовані обмеження можуть бути тільки тоді, коли росіяни вийдуть з території України", - сказав прем'єр.

Нагадаємо:

  • Найприбутковішим напрямом для "Укрзалізниці" за 5 місяців 2019 року був поїзд №5/6 сполученням Київ-Москва - він приніс більше прибутків, ніж 5 найприбутковіших внутрішніх поїздів.

Українська правда

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Теми: Гройсман залізниця Росія


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