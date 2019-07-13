Гройсман заявил, что поезда в РФ нельзя отменить из-за ЕС

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Суббота, 13 июля 2019, 22:59

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина" на ток-шоу "Оппозиция", сообщает Liga.net.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Cоюз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — сказал Гройсман.

Один из зрителей, отметив, что самым прибыльным стало направление Укрзалізниці Киев-Москва, спросил, не решил ли Кабмин сделать прибыльной Укрзалізницю, запретив авиасообщение с РФ.

Гройсман ответил, что "ни в коем случае так вопрос никто не рассматривает".

"Мы должны вводить ограничения, когда Россия напала на Украину. Это наш враг… Отменены ограничения могут быть только тогда, когда россияне выйдут с территории Украины", - сказал премьер.

Напомним:

  • Самым прибыльным направлением для "Укрзализныци" за 5 месяцев 2019 был поезд №5/6 сообщением Киев-Москва - он принес больше прибыли, чем 5 самых прибыльных внутренних поездов.

Украинская правда

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Темы: Гройсман железная дорога Росcия


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