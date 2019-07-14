У "Слузі народу" пояснили, чому відмовилися від логотипу з велосипедом

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Неділя, 14 липня 2019, 00:38

Партія "Слуга народу" поки відмовилася від нового логотипу з велосипедом і булавою та вирішила залишитися із перевіреним на президентських виборах "зе-дизайном".

Про це заявив очільник передвиборчого штабу Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Це на майбутнє такий стиль. Ми його презентували, показали, що він у якийсь момент буде такий. Поки що ж вирішили залишитися з нашим "зе-дизайном", який нас привів до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Ми подивилися: раз він привів нас одного разу до перемоги, то, може, вдруге приведе. Вирішили поки що на цьому дизайні зупинитися", – сказав Корнієнко.

 

Наприкінці травня "Слуга народу" представила логотип, на якому зображений силует чоловіка на велосипеді з піднятою до гори булавою.

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Теми: Слуга народу вибори


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